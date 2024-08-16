Dolar
33.68
Euro
37.12
Altın
2,502.87
ETH/USDT
2,613.80
BTC/USDT
59,425.00
BIST 100
9,821.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Karşıyaka ilçesi Zübeyde Hanım mahallesinde, çıkan orman yangınından etkilenen bir binanın çatısı yanıyor. Olay yerinden yayındayız.
logo
Spor, Futbol

Türkiye kadın futbolunda 6 sıra yükseldi

A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 6 basamak yükselerek 58. sıraya yerleşti.

Can Öcal  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Türkiye kadın futbolunda 6 sıra yükseldi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi ve 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup maçlarının ardından FIFA ülkeler sıralamasında 6 basamak yukarı çıktı.

Ay-yıldızlılar, güncellemenin andından 58. basamaktaki yerini aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya'yı mağlup eden ABD, dünya sıralamasında 1. oldu. İngiltere ikinci, İspanya ise üçüncü sıraya yerleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
DMM, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın iddiasını yalanladı
Antalya'da hava sıcaklığı 3 ila 5 derece artacak
Bakan Yumaklı: Bugün ülke genelinde 47 yangın çıktı, 17'sine müdahalelerimiz devam ediyor
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı

Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı

Türkiye kadın futbolunda 6 sıra yükseldi

TFF, Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un ligin 3. haftasındaki maçlarını erteledi

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak
Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet