Türkiye kadın futbolunda 6 sıra yükseldi

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi ve 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup maçlarının ardından FIFA ülkeler sıralamasında 6 basamak yukarı çıktı.
Ay-yıldızlılar, güncellemenin andından 58. basamaktaki yerini aldı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya'yı mağlup eden ABD, dünya sıralamasında 1. oldu. İngiltere ikinci, İspanya ise üçüncü sıraya yerleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.