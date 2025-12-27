Dolar
Spor, Futbol

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta yarın başlayacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne, yarın oynanacak 14. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Metin Arslancan  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta yarın başlayacak Fotoğraf: Hasan Taşcan/AA

İstanbul

Ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.00 Fatih Vatanspor-1207 Antalyaspor (Mimar Sinan Sahası)

13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Hakkarigücü (Osmanlı)

14.00 Çekmeköy Bilgidoğa-Beşiktaş (Şile İlçe)

14.00 Galatasaray GAİN-Amed Sportif Faaliyetler (Florya Metin Oktay Tesisleri)

14.00 Prolift Giresun Sanayispor-Trabzonspor (Giresun 75. Yıl Sahası)

14.00 Ünye Kadın Spor Kulübü-Fenerbahçe arsaVev (Ünye Çınarsuyu Tesisleri Sentetik Saha)

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor

