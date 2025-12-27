Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta yarın başlayacak

İstanbul
Ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
13.00 Fatih Vatanspor-1207 Antalyaspor (Mimar Sinan Sahası)
13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Hakkarigücü (Osmanlı)
14.00 Çekmeköy Bilgidoğa-Beşiktaş (Şile İlçe)
14.00 Galatasaray GAİN-Amed Sportif Faaliyetler (Florya Metin Oktay Tesisleri)
14.00 Prolift Giresun Sanayispor-Trabzonspor (Giresun 75. Yıl Sahası)
14.00 Ünye Kadın Spor Kulübü-Fenerbahçe arsaVev (Ünye Çınarsuyu Tesisleri Sentetik Saha)
