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Spor, Futbol

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Hapoel Bank Yahav ile karşılaşacak

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nın 9. haftasında İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'la Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.

Muhammed Boztepe  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Hapoel Bank Yahav ile karşılaşacak

Ankara

Türk Telekom, B Grubu'nda Hapoel Bank Yahav ile Ankara'da oynaması gereken maçı Avrupa Ligi Yönetimi'nin kararıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapacak.

Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak mücadele, (TSİ) 21.30'da başlayacak.

Başkent temsilcisi organizasyonda 4 galibiyet, 4 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. Hapoel Bank Yahav ise 6 galibiyet 2 yenilgiyle 2. sırada yer alıyor.

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