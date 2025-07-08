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Spor, Basketbol

Nigel Hayes-Davis kariyerine NBA'de devam edecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis'in kariyerine Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) devam etme kararı aldığını duyurdu.

Ceren Aydınonat  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Nigel Hayes-Davis kariyerine NBA'de devam edecek

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"2022-2023 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde edilen tarihi başarılarda en önemli pay sahibi isimlerden biri olan Nigel Hayes-Davis, sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanarak kariyerine NBA'de devam etme kararı almıştır.

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Formamızı giydiği süre boyunca performansı, mücadelesi ve çalışkanlığıyla takdir toplayan Nigel Hayes-Davis, sarı mirasımızın unutulmaz isimlerinden biri olarak kulübümüzün şanlı tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.

Nigel Hayes-Davis'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."

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