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Spor, Basketbol

Beşiktaş GAİN, ABD'li basketbolcu Anthony Brown'u kadrosuna kattı

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Anthony Brown ile sözleşme imzaladı.

Süha Gür  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Beşiktaş GAİN, ABD'li basketbolcu Anthony Brown'u kadrosuna kattı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2025-26 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş GAİN Takımımız, Amerikalı kısa forvet Anthony Brown'ı kadrosuna kattı." ifadeleri kullanıldı.

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Anthony Brown son olarak Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom'da forma giymişti.

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