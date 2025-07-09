Beşiktaş GAİN, ABD'li basketbolcu Anthony Brown'u kadrosuna kattı

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2025-26 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş GAİN Takımımız, Amerikalı kısa forvet Anthony Brown'ı kadrosuna kattı." ifadeleri kullanıldı.
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Anthony Brown son olarak Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom'da forma giymişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.