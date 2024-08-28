Dolar
34.05
Euro
38.08
Altın
2,504.68
ETH/USDT
2,476.00
BTC/USDT
58,639.00
BIST 100
9,757.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tubas, Tulkerim ve Tubas’taki mülteci kamplarına baskın düzenliyor
logo
Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Bozhan Memiş  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 4. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

30 Ağustos Cuma:

21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen

31 Ağustos Cumartesi:

19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

19.15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor: Emre Kargın

21.45 Göztepe-Sipay Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

21.45 Adana Demirspor-Galatasaray: Kadir Sağlam

1 Eylül Pazar:

19.15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

19.15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

21.45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu

21.45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor: Cihan Aydın

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından başörtüsü nedeniyle kongrede görev verilmeyen öğrenciye destek
Başörtülü öğrenciye kongrede görev verilmemesine soruşturma
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınadı
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolduğu mahalledeki çocuklara psikososyal destek
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'den 5 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hakem camiasından özür diledi

TFF, Merkez Hakem Kurulu (MHK) talimatında değişiklik yapıldı

TFF, Merkez Hakem Kurulu (MHK) talimatında değişiklik yapıldı
TFF, Süper Lig'in 3. haftasındaki VAR kayıtlarını paylaştı

TFF, Süper Lig'in 3. haftasındaki VAR kayıtlarını paylaştı
Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de görünüm
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet