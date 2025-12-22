Dolar
42.82
Euro
50.41
Altın
4,424.56
ETH/USDT
3,046.50
BTC/USDT
89,809.00
BIST 100
11,312.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının ilk 2 haftasının programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 18 ve 19. haftaların maç programı belli oldu.

Metin Arslancan  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının ilk 2 haftasının programı açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre sezonun ikinci yarısı RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Galatasaray-Gaziantep FK maçlarıyla başlayacak.

Ligde 18 ve 19. hafta maçlarının programı şöyle:

18. hafta

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

17 Ocak 2026 Cumartesi:

17.00 RAMS Başakşehir FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

18 Ocak 2026 Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)

17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)

19 Ocak 2026 Pazartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)

19. hafta

23 Ocak 2026 Cuma:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)

24 Ocak 2026 Cumartesi:

14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir FK (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

25 Ocak 2026 Pazar:

14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep)

17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

20.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)

26 Ocak 2026 Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Stat henüz açıklanmadı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden Mehmet Gören'i Türkiye'ye getirdi
Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta düzenlenecek Filistin eylemi için ortak çağrı
Bakan Fidan: SDG'nin (Şam yönetimiyle entegrasyon görüşmelerinde) ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını görüyoruz
Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezondaki ilk seferini uğurladı
İletişim Başkanı Duran'dan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü mesajı

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçlarının programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının ilk 2 haftasının programı açıklandı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek

Göztepe, Avrupa hedefine emin adımlarla ilerliyor

Göztepe, Avrupa hedefine emin adımlarla ilerliyor
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 25. sıradaki yerini korudu

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 25. sıradaki yerini korudu
LaLiga'da Barcelona üst üste 8. maçını kazanarak liderliğini korudu

LaLiga'da Barcelona üst üste 8. maçını kazanarak liderliğini korudu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet