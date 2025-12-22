Dolar
Spor, Futbol

Göztepe, Avrupa hedefine emin adımlarla ilerliyor

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında 17 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlikle 32 puan toplayan Göztepe, Avrupa kupaları yolculuğu için hedefini sürdürüyor.

Mustafa Güngör  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
Göztepe, Avrupa hedefine emin adımlarla ilerliyor

İzmir

Geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yola çıkan ancak ligin ikinci yarısında aldığı kötü sonuçlar nedeniyle sıralamayı istediği yerde bitiremeyen Göztepe, bu sezon iddialı bir kadro oluşturdu.

Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov'un öğrencileri, ligin ilk yarısında 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan topladı. Devreyi Galatasaray'ın 10 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan İzmir temsilcisi, Avrupa kupalarına katılma yolunda ilk yarıdaki performansıyla geçer not aldı.

Ligde ilk 8 haftada yenilgi görmeyen sarı-kırmızılılar, 3'lü savunma sistemiyle bu sezon kalesinde en az gol gören takım ünvanını da elde etti. İlk 3 haftada kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, bu sezon kalesindeki ilk golü 4. haftada TÜMOSAN Konyaspor maçında gördü.

İzmir temsilcisi ligin ilk yarısında Zecorner Kayserispor, Corendon Alanyaspor ve Antalyaspor'dan 1'er gol, Trabzonspor'dan 2 ve Galatasaray'dan 3 olmak üzere toplam 9 gol yedi.

Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, ikas Eyüpspor, RAMS Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Kocaelispor, Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında ise kalesini gole kapatmayı başardı.

En çok gol Brezilyalı Juan'dan

Bulgar teknik adamın öğrencileri bu sezon 17 maçta toplam 21 golle rakip fileleri havalandırdı.

Brezilyalı hücum oyuncusu Juan, bu sezon başında Alman temsilcisi Leipzig'e transfer olan vatandaşı Romulo'nun yokluğunu aratmadı. 17 karşılaşmada 6 gol atan Juan, takımının puan kazanmasında önemli katkı sundu.

Sarı-kırmızılılarda Anthony Dennis 3 golle en çok gol atan ikinci oyuncu olurken, Janderson, Efkan Bekiroğlu ve Arda Okan Kurtulan da 2'şer gol katkısı verdi.

