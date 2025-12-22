Dolar
42.81
Euro
50.29
Altın
4,413.17
ETH/USDT
3,039.40
BTC/USDT
89,659.00
BIST 100
11,346.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 Sezonu İlk Seferine Uğurlanması Töreni'nde konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) Sertifika Teslim Töreni’nde konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

LaLiga'da Barcelona üst üste 8. maçını kazanarak liderliğini korudu

Avrupa'nın 4 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi, Fransa'da ise kupa müsabakaları nedeniyle Ligue 1'de karşılaşma oynanmadı.

Emre Aşıkçı  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
LaLiga'da Barcelona üst üste 8. maçını kazanarak liderliğini korudu

İstanbul

LaLiga'da Barcelona, Premier Lig'de Arsenal, Serie A'da Inter ve Bundesliga'da ise Bayern Münih zirvede yer aldı.

Barcelona üst üste 8. maçını kazandı

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

LaLiga'da Barcelona, deplasmanda Villarreal'i 2-0 yenerek art arda 8. galibiyetini aldı.

Real Madrid, Sevilla'yı evinde 2-0'la geçerken Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler, 72 dakika sahada kaldı.

Atletico Madrid ise deplasmanda Girona'yı 3-0 mağlup etti.

Lider Barcelona, oynadığı 18 maçın ardından 46 puanla en yakın rakibi Real Madrid'in 4 puan önünde yer aldı.

Atletico Madrid, 37 puanla üçüncü, iki maçı eksik Villarreal ise 35 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Arsenal zirvedeki yerini korudu

Premier Lig'de lider Arsenal, Everton deplasmanında Viktor Gyökeres'in penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi.

Manchester City, evinde West Ham United'ı Erling Haaland (2) ve Tijjani Reijnders'in golleriyle 3-0 yenerek peş peşe 5. galibiyetini aldı.

Aston Villa, evinde Manchester United'ı 2-1'le geçerken Liverpool, deplasmanda Tottenham'ı aynı skorla mağlup etti.

Ligin 17. haftasında 39 puanı bulunan Arsenal, Manchester City'nin 2 puan önünde zirvede yer aldı. Aston Villa, 36 puanla iki takımı takip etti.

Bundesliga'da Bayern Münih kazanmaya devam ediyor

Bundesliga'nın 15. haftasında lider Bayern Münih, Heidenheim deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü.

Bayern Münih'in golleri Josip Stanisic, Michael Olise, Luis Diaz ve Harry Kane'den geldi.

Borussia Dortmund, evinde Mönchengladbach'ı 2-0 yenerken Bayer Leverkusen, deplasmanda Leipzig'i 3-1 yendi.

Bayern Münih, 15 haftası geride kalan ligde 41 puanla zirvedeki yerini korudu. Borussia Dortmund, 32 puanla ikinci sırada yer aldı.

Bayer Leverkusen ve Leipzig ise 29'ar puanla iki takımı takip etti.

Juventus, evinde Roma'yı 2-1 yendi

Juventus, evinde Roma'yı Francisco Conceiçao ve Lois Openda'nın golleriyle 2-1 yenerken Roma'nın tek golü Tommaso Baldanzi'den geldi.

Roma'da Zeki Çelik, 90 dakika forma giydi. Juventus'ta ise Kenan Yıldız, 89 dakika oyunda kaldı.

Serie A'nın 16. haftasında oynanması gereken Napoli-Parma ve Inter-Lecce maçları 14 Ocak, Hellas Verona-Bologna ve Como-Milan karşılaşmaları ise 15 Ocak 2026'da yapılacak.

Ligde bir maçı eksik Inter, 33 puanla zirvede yer aldı. Yine maç eksiği bulunan iki ekipten Milan 32, Napoli ise 31 puanla Inter'i izledi.

Roma, 30 puanla dördüncü, Juventus ise 29 puanla beşinci sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Ersoy, AKM, CSO Ada Ankara ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası'na ilişkin bu yılın verilerini paylaştı
Bakanlar Fidan ve Güler ile MİT Başkanı Kalın, bugün Suriye'ye çalışma ziyaretinde bulunuyor
Vatanı için canını veren Mehmetçiğin kararlı mücadelesi: Sarıkamış Harekatı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü mesajı
Çocuk kitabı ve bağış karşılığında davalık olmaktan kurtuldu

Benzer haberler

LaLiga'da Barcelona üst üste 8. maçını kazanarak liderliğini korudu

LaLiga'da Barcelona üst üste 8. maçını kazanarak liderliğini korudu

Serie A'da Inter zirvenin yeni sahibi oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet