Dolar
40.87
Euro
47.67
Altın
3,332.84
ETH/USDT
4,331.70
BTC/USDT
116,520.00
BIST 100
10,929.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonsporlu futbolcu Wagner Pina, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda kazandı

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.

Emrah Oktay, Bozhan Memiş  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda kazandı Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Trabzonspor, puanını 6'ya yükseltti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sonuçlandı. Bordo-mavili ekip, 75. dakikada yeni transferlerinden Felipe Augusto'nun golüyle deplasmanda 1-0 öne geçerken, mücadele de bu skorla sonuçlandı.

Trabzonspor; Kocaelispor'un ardından Kasımpaşa'yı da 1-0'lık skorla geçerken 2 haftada hanesine 6 puan yazdırdı.

2 sezon sonra 2'de 2'yle başladı

Kasımpaşa deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Trabzonspor, ligde 2 sezon sonra ilk 2 maçını kazanmayı başardı.

Sezonu şampiyon tamamladığı 2021-2022 sezonunun ardından Abdullah Avcı yönetiminde 2022-2023 sezonuna son şampiyon olarak başlayan Trabzonspor, önce deplasmanda İstanbulspor'u 2-0, ardından da evinde Hatayspor'u 1-0 mağlup etmişti.

 

Augusto siftah yaptı

Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Felipe Augusto, 75. dakikada takımı adına fileleri havalandırırken, bordo-mavili ekibe de galibiyeti getiren isim oldu.

Sağ kanatta topla buluşan Sikan'ın uzak köşeye gönderdiği şutta direkten dönen topu tamamlayan Augusto, bordo-mavili formayla da ilk golünü kaydetti.

Ligin ilk haftasında Kocaelispor karşısında oyuna yedek başlayan Brezilyalı futbolcu, ilk 11'de çıktığı ilk mücadelede Kasımpaşa ağlarını havalandırmayı başardı.

 

Onuachu devam edemedi

Trabzonspor'un Nijeryalı forvetil Paul Onuachu, Kasımpaşa müsabakasının 65. dakikasında kenara geldi.

Maç içinde yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen 31 yaşındaki futbolcunun yerine oyuna Danylo Sikan dahil oldu.

Şota Arveladze, eski takımına karşı 12. maçında 4. kez kaybetti

Trabzonspor'un efsane golcülerinden Şota Arveladze, teknik direktör olarak bordo-mavili takıma karşı 12. kez rakip oldu.

Bordo-mavili ekibe karşı bugüne kadar çıktığı 12 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik elde eden Şota, bu sezon oynanan müsabakayla, futbolcu olarak formasını giydiği eski takımına karşı 4 kez mağlup oldu.

Trabzonspor aynı zamanda 12 maçla Şota Arveladze'nin teknik direktör olarak en çok rakip olduğu takım oldu.

 

5 maç sonra Kasımpaşa'dan gol yemedi

Kasımpaşa deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Trabzonspor, İstanbul ekibine karşı 5 maç sonra kalesini gole kapatmayı başardı.

Trabzonspor bundan önce Kasımpaşa'yla ligde oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşarken bu maçların tamamında kalesinde gol görmüştü.

2022-2023 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken, bu maçın ardından oynanan 5 maçta da Kasımpaşa, Trabzonspor filelerine havalandırmayı başardı. Ligin ikinci yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 2-0 kazanırken, bir sonraki sezon iki takım da deplasmandan galibiyetle ayrıldı. 2023-2024 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor, İstanbul'dan 5-1'lik galibiyetle ayrılırken, Trabzon'da oynanan müsabakayı ise Kasımpaşa 3-2 kazanmıştı.

Geçen sezon ise hem İstanbul'da hem de Trabzon'da oynanan maçlar beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk yarısında Trabzonspor ev sahipliğindeki mücadele 2-2 sona ererken, ikinci yarıda İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 bitti. 

İlk yarı 

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk 45 dakikada iki takım da önemli bir gol pozisyonu üretemedi ve karşılaşmanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarı 

56. dakikada Visça'nın sağdan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Savic meşin yuvarlağı altıpas içindeki Onuachu'ya indirdi. Nijeryalı santrforun yakın mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak çizgi üzerindeki takım arkadaşı Folcarelli'den döndü.

75. dakikada bordo-mavili ekip öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Sikan'ın plase vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü. Augusto, altıpasa düşen topu bekletmeden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 0-1

90. dakikada Mendy'nin ceza yayının sağından plasesinde, top az farkla auta çıktı.

Müsabaka, Karadeniz temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarihçi Mete Tunçay hayatını kaybetti
İBB Başkan Danışmanı Duman'a gizli tanık beyanları ve ortak baz sinyalleri soruldu
Bakan Tunç'tan 18 yaş altında suça karışanlarla ilgili yapılacak düzenlemelere ilişkin açıklama
Antalya'daki orman yangınlarının yarısı "kontrolsüz piknik"ten kaynaklanıyor
Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'e tutuklama talebi

Benzer haberler

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda kazandı

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda kazandı

Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı

RAMS Başakşehir, konuk ettiği Zecorner Kayserispor ile berabere kaldı

Beşiktaş lige galibiyetle başladı

Beşiktaş lige galibiyetle başladı
Fenerbahçe Kulübü Yönetici Ahmet Ketenci'den camiaya birlik mesajı

Fenerbahçe Kulübü Yönetici Ahmet Ketenci'den camiaya birlik mesajı
Hesap.com Antalyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni yendi

Hesap.com Antalyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet