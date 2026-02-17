Dolar
Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İbrahim Sabra'yı NK Lokomotiva Zagreb'e kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İbrahim Sabra'nın sezon sonuna kadar NK Lokomotiva Zagreb'e kiralandığını duyurdu.

Tezcan Ekizler  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İbrahim Sabra'yı NK Lokomotiva Zagreb'e kiraladı

İzmir

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz İbrahim Sabra, sezon sonuna kadar Hırvatistan ekiplerinden NK Lokomotiva Zagreb'e kiralanmıştır. Başarılar Sabra." ifadelerine yer verildi.

