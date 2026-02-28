Dolar
logo
Spor, Futbol

Göztepe ile Eyüpspor golsüz berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, sahasında ikas Eyüpspor ile golsüz berabere kaldı.

Mustafa Güngör  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
Göztepe ile Eyüpspor golsüz berabere kaldı Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

8. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Cherni'nin sol kanattan ortasına ceza sahası çizgisi üzerinde yükselen Juan, topu Janderson'a indirdi. Janderson'un vuruşunda meşin yuvarlak defans oyuncusuna çarpıp kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen hakem Batuhan Kolak, penaltı noktasını gösterdi. Janderson'un kullandığı penaltıda kaleci Jankat Yılmaz, soluna uzanarak topu kornere çeldi.

24. dakikada Göztepe atağında ceza sahasına gönderilen top, defans oyuncularından sekip Juan'ın önünde kaldı. Juan'ın pasında sol çaprazdaki Cherni'nin ortaya çevirdiği topu defans oyuncuları kornere attı.

30. dakikada Göztepe atağında Taha Altıkardeş'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği top, defanstan sekip ceza sahası sol çizgisi önündeki Cherni'nin önünde kaldı. Cherni'nin yerden vuruşunda, kaleci Jankat Yılmaz meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

65. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Cherni'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, altıpas içerisinde iyi yükselen Heliton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden dışarı çıktı.

72. dakikada Göztepe atağında ceza sahası önünde topla buluşan Juan, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine giren Jeferson'a bıraktı. Jeferson'un sağ çaprazdan şutunda kaleci Jankat Yılmaz topu çıkardı.

90+4. dakikada ikas Eyüpspor gole yaklaştı. Emre Akbaba'nın sağ kanattan getirip ceza sahası içerisine göndermek istediği top, defanstan sekip Rotariu'nun önünde kaldı. Rotariu'nun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Lis, topu güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşma, 0-0 berabere tamamlandı.

