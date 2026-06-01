Bakan Bayraktar: Türkiye, enerji alanındaki tüm başlıklarda D8 üyesi ülkelerle işbirliğini güçlendirmeye kararlıdır Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye, enerji alanındaki tüm başlıklarda D8 üyesi ülkelerle işbirliğini güçlendirmeye kararlıdır." dedi.

Gelişen Sekiz Ülke (D8) Teşkilatına üye ülkelerin enerji bakanları, enerji alanındaki işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya geldi.

Bakü Enerji Forumu kapsamında düzenlenen D8 Enerji Bakanları 1. Toplantısı, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bangladeş Elektrik, Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Iqbal Hassan Mahmood, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi, D8 Genel Sekreteri Sohail Mahmood ile İran, Endonezya ve Pakistan'dan yetkililer katıldı.

Bayraktar, toplantıda yaptığı konuşmada, D8 ülkelerinin enerji alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, üye ülkelerin büyük hidrokarbon üreticileri, hızla büyüyen enerji pazarları ve ekonomileri, güçlü yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli ve artan nüfuslarıyla öne çıktığını ifade etti.

Bu özelliklerin enerji değer zincirinin tüm aşamalarında işbirliği için önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Bayraktar, "D8 çerçevesinin önümüzdeki dönemde enerji alanındaki işbirliğinde daha aktif bir rol oynayabileceğine inanıyorum." dedi.

Türkiye'nin D8 ülkeleri arasında hidrokarbonlar, enerji dönüşümü ve enerji bağlantıları alanlarında güçlendirilmiş işbirliğini güçlü şekilde desteklediğini kaydeden Bayraktar, D8 platformunun yalnızca bir diyalog mekanizması değil, aynı zamanda somut projeler ve ortaklıklar üretebilen bir yapı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bayraktar, "Türkiye, enerji alanındaki tüm başlıklarda D8 üyesi ülkelerle işbirliğini güçlendirmeye kararlıdır." diye konuştu.

Toplantı kapsamında "Bakü Bildirisi" kabul edilirken, "D8 Enerji ve İklim Merkezi" tüzüğünün ön tanıtımı da gerçekleştirildi.