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Spor, Futbol

Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısında mağlubiyeti yok

Trendyol Süper Lig'de yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında bugüne dek hiç yenilmedi.

Selçuk Kılıç  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısında mağlubiyeti yok Gaziante

Trabzon

Bordo-mavili ekip, ligde 6. sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 12. karşılaşmasına çıkacak. Bugüne dek oynanan 11 maçın 7'sini Trabzonspor kazandı, 4 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 23 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

Trabzonspor, sahasında puan vermedi

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında sahasında rakibine puan şansı tanımadı.

Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021 sezonunda 1-0, 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda 3-2, geçen sezon da 4-2'lik galibiyetlerle sahasından ayrılmayı başardı.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 15 gol atarken 5 gol yedi.

Deplasman maçları

Trabzonspor, Gaziantep temsilcisiyle deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Dış sahada 3 gol yiyen bordo-mavililer, 8 gol atmayı başardı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

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