Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısında mağlubiyeti yok

Trabzon
Bordo-mavili ekip, ligde 6. sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 12. karşılaşmasına çıkacak. Bugüne dek oynanan 11 maçın 7'sini Trabzonspor kazandı, 4 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 23 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.
Trabzonspor, sahasında puan vermedi
Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında sahasında rakibine puan şansı tanımadı.
Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021 sezonunda 1-0, 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda 3-2, geçen sezon da 4-2'lik galibiyetlerle sahasından ayrılmayı başardı.
Karadeniz ekibi, bu maçlarda 15 gol atarken 5 gol yedi.
Deplasman maçları
Trabzonspor, Gaziantep temsilcisiyle deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
Dış sahada 3 gol yiyen bordo-mavililer, 8 gol atmayı başardı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.