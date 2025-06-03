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Spor, Futbol

Trabzonspor'un en istikrarlısı Malheiro, hem savundu hem attı

Trendyol Süper Lig'de sezonu 51 puanla 7. sırada tamamlayan Trabzonspor'un savumacısı Pedro Malheiro, istikrarının yanı sıra golcülüğüyle dikkati çekti.

Selçuk Kılıç  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Trabzonspor'un en istikrarlısı Malheiro, hem savundu hem attı

Trabzon

Portekiz'in Boavista Kulübünden sezon başında 2 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen 24 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili takımda aldığı süre ve savunma oyuncusu olmasına karşın golleriyle takımına önemli katkı verdi.

Süper Lig'de 37 oyuncunun forma şansı bulduğu Karadeniz ekibinde, Malheiro, 33 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkarak 2 bin 922 dakika görev yaptı ve bu alanda zirvede yer aldı.

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Banza'dan sonra en golcü

Malheiro, Süper Lig'de sezonun golcülerinden Simon Banza'dan sonra takımının en golcü oyuncusu konumunda yer aldı.

Portekizli savunma oyuncusu, 19 golü bulunan Banza'nın ardından attığı 6 golle Zubkov ile birlikte Karadeniz ekibinde gol sayısında ikinci sırayı paylaştı. Malheiro, 5 gole de pas katkısı verdi.

Uğurcan takip etti

Trabzonspor'da son haftalarda sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır, Malheiro'dan sonra en fazla süreyi alan oyuncu oldu.

Uğurcan 32 maçta 2 bin 880 dakika sahada kalırken Mendy 32 maçta 2 bin 601 dakika ile üçüncü, Banza 31 maçta 2 bin 55 dakika ile dördüncülükte yer aldı.

Alt yapıdan oyuncular

Trabzonspor'da bu sezon Avrupa Gençlik Ligi'ndeki başarısıyla dikkatleri çeken 19 Yaş Altı Takımından 3 oyuncu görev yaptı.

Genç futbolculardan Salih Malkoçoğlu 5 maçta 179 dakika, Taha Emre İnce 1 maçta 7 dakika, Boran Başkan da 1 maçta 25 dakika süre aldı.

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