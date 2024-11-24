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Spor, Futbol

Trabzonsporlu Okay Yokuşlu'nun dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması tespit edildi

Trabzonsporlu futbolcu Okay Yokuşlu'nun sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Göktuğ Ergün  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Trabzonsporlu Okay Yokuşlu'nun dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması tespit edildi

Trabzon

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Okay Yokuşlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Milli takım dönüşünde sağ dizinde ağrı hisseden oyuncumuz Okay Yokuşlu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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