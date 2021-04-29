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Spor, Futbol

Trabzonsporlu futbolcu Berat Ayberk Özdemir, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonsporlu oyuncu Berat Ayberk Özdemir'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Emre Doğan   | 29.04.2021
Trabzonsporlu futbolcu Berat Ayberk Özdemir, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, bordo-mavili takımın Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada kırmızı kart gören Berat Ayberk Özdemir'in, hakareti ve talimatlara aykırı hareketi gerekçeleriyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Yukatel Denizlispor'un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega ile Fatih Karagümrüklü oyuncu Jimmy Durmaz'ın talimatları aykırı hareketleri nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Fraport TAV Antalyaspor'un da çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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