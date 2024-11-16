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Spor, Futbol

Trabzonsporlu Dragus'tan ayrılık iddialarına ilişkin açıklama:

Trabzonsporlu Dragus, bordo-mavi kulüpten ayrılmak istediğine yönelik haberlere itibar edilmemesini istedi.

Enes Sansar  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
Trabzonsporlu Dragus'tan ayrılık iddialarına ilişkin açıklama:

Trabzon

Trabzonsporlu futbolcu Denis Dragus, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, bazı basın organlarında kulüpten ayrılmak istediği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Trabzonspor gibi büyük bir camianın parçası olmaktan gurur duyduğunun altını çizen Dragus, şunları kaydetti:

"Son günlerde Rumen basınına dayandırılarak yayılan ve tamamen asılsız olan haberlere büyük bir şaşkınlıkla tanık oldum. Bu tür spekülasyonların, bazı çıkarlar doğrultusunda yapıldığını düşünüyorum. Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki Trabzonspor'da çok mutluyum. Teknik direktörümüz Şenol Güneş ile aramda son derece iyi bir iletişim var ve kulübümüze en iyi şekilde hizmet etmeye kararlıyım. Sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takımımızın başarılarına katkıda bulunmayı hedefliyorum. Taraftarlarımızdan, bu tür temelsiz haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyorum."

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