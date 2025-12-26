Dolar
42.90
Euro
50.44
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,932.50
BTC/USDT
87,625.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'dan Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic'in sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edildiği bildirildi.

Duyğu Avunduk  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Trabzonspor'dan Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzon

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinde defans oyuncusu Stefan Savic'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Beşir, açıklamasında, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 17. haftasında oynadığımız Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Beşir, oyuncunun tedavisine başlandığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başakşehir'de oto sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Kış turizm merkezi Erzurum'da polis dondurucu soğukta yılbaşı denetiminde
Türkiye, Yemen'deki son gelişmelerden endişeli
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıma" kararına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz

Benzer haberler

Trabzonspor'dan Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor'dan Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

"Taşacak Bu Deniz" dizisi oyuncuları Trabzon Film Festivali'nde seyircileriyle buluştu

Trabzon'da otomobilin kırmızı ışıkta çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Doğu Karadeniz'deki turizm tesisleri yılbaşını hareketli geçirecek

Doğu Karadeniz'deki turizm tesisleri yılbaşını hareketli geçirecek
Trabzonspor Basketbol Takımı'nda hedef galibiyet serisini sürdürmek

Trabzonspor Basketbol Takımı'nda hedef galibiyet serisini sürdürmek
Süper Lig'de ilk yarı "26,84" yaş ortalamasıyla oynandı

Süper Lig'de ilk yarı "26,84" yaş ortalamasıyla oynandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet