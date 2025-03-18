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Spor, Futbol

Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen'in sağ üst ön adalesinde yaralanma tespit edildiği bildirildi.

Seyit Ahmet Eksik  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzon

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinde Hüseyin Türkmen'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 28. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst ön adalesinde yaralanma tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Beşir, oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını kaydetti.

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