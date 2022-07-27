Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Trabzon
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Yunus Mallı arasındaki 1 Şubat 2021 başlangıç ve 31 Mayıs 2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 7 milyon lira tutarındaki fesih tazminatı 10 taksit halinde ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yunus Mallı'ya emeklerinden dolayı teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.