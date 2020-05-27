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Spor, Futbol

Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular beşinci kez Kovid-19 testinden geçti

Trabzonspor'da kulüp başkanı Ağaoğlu, teknik ekip ve sporculara beşinci defa uygulanan yeni tip koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Duygu Avunduk   | 27.05.2020
Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular beşinci kez Kovid-19 testinden geçti

Trabzon

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Trabzonspor'da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik ekip ve sporculara beşinci defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin beşincisi bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

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