Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular beşinci kez Kovid-19 testinden geçti

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Trabzonspor'da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik ekip ve sporculara beşinci defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin beşincisi bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.