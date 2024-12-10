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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin performansı Galatasaray maçı öncesi ümit verdi

Trendyol Süper Lig'de sezon başında döndüğü Trabzonspor'da sakatlıkların etkisiyle verimli olamayan Anthony Nwakaeme, Kasımpaşa karşısında gol suskunluğunu bozarken Galatasaray maçı öncesi de ümit verdi.

Selçuk Kılıç  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Trabzonspor'da Nwakaeme'nin performansı Galatasaray maçı öncesi ümit verdi

Trabzon

Trabzonspor'da ilk döneminde geçirdiği 4 sezonda ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni kazanan Nijeryalı oyuncu, 145 resmi maçta rakip fileleri 47 kez havalandırırken, 2 sezon aradan sonra döndüğü bordo-mavili takımdaki ikinci döneminde sakatlıklarla boğuştu.

Forma giydiği sezonlarda Trabzonspor'un hücumdaki en istikrarlı oyuncusu olan, attığı goller, yaptığı asistler ve ortaya koyduğu oyunla taraftarların gönlüne giren Nwakaeme, bu sezon 7 maçta 413 dakika süre alabildi.

Sakatlığı düzelen ve ligde 3 maç aradan sonra Kasımpaşa maçıyla tekrar formasına kavuşan Nijeryalı oyuncu, ortaya koyduğu futbol ve attığı gol ile beğeni kazandı.

Kasımpaşa karşısında ikinci 45 dakika görev alan futbolcu, bu sezon forma giydiği 7 maçta 1 gol, 1 de asist katkısı verdi.

929 gün sonra gol attı

Trabzonspor'da son golünü 22 Mayıs 2022'de ligin son haftasında Başakşehir deplasmanında kaydeden Nwakaeme, Kasımpaşa maçında attığı gol ile 929 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Trabzon'da 2-2 biten Bellona Kayserispor maçı, Nwakaeme'nin asist yaptığı karşılaşma oldu.

Galatasaray'a 3 golü var

Antony Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla bugüne dek ligde Galatasaray'a 3 gol attı.

Bordo-mavili futbolcu, 2021-2022 sezonunda Trabzonspor'un sahasında sarı-kırmızılı takım ile 2-2 biten maçta 1 gol, 2018-2019 sezonunda evinde 4-0 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetti.

Sezon performansları

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, ilk sezonunda 31 resmi karşılaşmada 11, 2019-2020'de 43 maçta 14, 2020-2021'de 35 müsabakada 7, 2021-2022'de ise 36 mücadelede 15 gol kaydetmişti.

Daha sonra Suudi Arabistan'ın Al-Fayha takımına transfer olan deneyimli forvet, iki sezon aradan sonra sezon başında Trabzonspor'a dönmüştü.

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