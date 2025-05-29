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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'in sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor Kulübü, futbolcu Hüseyin Türkmen'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Göktuğ Ergün  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'in sözleşmesi feshedildi

Trabzon

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen arasındaki 1 Haziran 2023 başlangıç ve 31 Mayıs 2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.

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