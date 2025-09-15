Dolar
41.33
Euro
48.57
Altın
3,644.31
ETH/USDT
4,517.80
BTC/USDT
114,940.00
BIST 100
10,774.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Talim Ankara’da “2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Kur'an Kursları Açılış Programı”nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Fatih Tekke ile 127 gün sonra kaybetti

Süper Lig'de dün Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 127 gün sonra yenildi.

Selçuk Kılıç  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Trabzonspor, Fatih Tekke ile 127 gün sonra kaybetti

Trabzon

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 127 gün sonra kaybetti.

Geçen sezon ligin 35. haftasında evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup olan ve daha sonra oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavili takımın yenilmezlik serisi, İstanbul'da son buldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trabzonspor, 10 Mayıs'ta sarı-kırmızılı takım karşısında yaşadığı yenilginin ardından Tekke yönetiminde 127 gün sonra mağlup oldu.

Sadece büyük maçlarda kaybetti

Trabzonspor, Tekke yönetiminde oynadığı toplam 16 lig maçının 3'ünü kaybederken bu mağlubiyetlerin hepsini üç büyükler içerisinde yer alan rakipleri karşısında yaşadı.

Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı yönetiminde 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 29 puan toplayan Karadeniz ekibi, 1,81 puan ortalaması yakaladı.

Trabzonspor, Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe'ye 4-1, Galatasaray'a 2-0 yenilirken bu sezon da sarı lacivertli takıma 1-0 kaybetti.

Karadeniz ekibi, genç çalıştırıcı ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray'a 3-0 mağlup olmuştu.

681 gündür büyük maçlarda kazanamıyor

Trabzonspor'un üç büyük rakibi karşısında galibiyet özlemi ise 681 güne çıktı.

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.

Bordo-mavililer, söz konusu rakiplerine karşı çıktığı son 10 lig müsabakasında 9 yenilgi ve 1 beraberlikle galibiyet göremedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
72 binden fazla motokurye kayıt altına alındı
Türkiye'nin ilk "kırsal uydu kenti", hak sahibi depremzedelerden tam not aldı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davada ara karar
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
Türkiye-Japonya ilişkilerinin başlangıcı Ertuğrul Fırkateyni'nin üzerinden 135 yıl geçti

Benzer haberler

Göztepe ligin yenilgisiz 3 takımı arasında

Göztepe ligin yenilgisiz 3 takımı arasında

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 'en'leri

Trabzonspor, Fatih Tekke ile 127 gün sonra kaybetti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarın başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarın başlıyor
Fenerbahçe, Trabzonspor engelini tek golle geçti

Fenerbahçe, Trabzonspor engelini tek golle geçti
Gaziantep FK sahasında Kocaelispor'u yendi

Gaziantep FK sahasında Kocaelispor'u yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet