Euro
10.37
Dolar
8.55
BIST 100
1,438.60
Altın
1,857.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'da Ahmet Canbaz'ın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor Kulübü, oyuncu Ahmet Canbaz'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Tuğba Yardımcı   | 16.06.2021
Trabzonspor'da Ahmet Canbaz'ın sözleşmesi feshedildi

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Ahmet Canbaz arasındaki 3 Temmuz 2019 başlangıç ve 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

Yapılan fesih anlaşmasına göre, futbolcuya herhangi bir tazminat ödenmeyeceği de kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya'da organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı
Sağlık merkezlerinde aşı yoğunluğu yaşanıyor
Sağlık Bakanı Koca: 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık
Kırşehir'de berber ve kuaförlere mobil ekip tarafından Kovid-19 aşısı yapıldı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mRNA aşılarının DNA'yı değiştirdiği iddialarını değerlendirdi

Benzer haberler

Trabzonspor'da Ahmet Canbaz'ın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da Ahmet Canbaz'ın sözleşmesi feshedildi

Medipol Başakşehir, Bolingoli ile yollarını ayırdı

Galatasaray Futbol Takımı sezonu açıyor

Sümela Manastırı'nın kayalıklarındaki saklı şapelin restorasyonu için proje hazırlanıyor

Sümela Manastırı'nın kayalıklarındaki saklı şapelin restorasyonu için proje hazırlanıyor
Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik: Önümüzdeki sezonun harika geçmesini diliyorum

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik: Önümüzdeki sezonun harika geçmesini diliyorum
Fatih Karagümrük, Sırp futbolcu Aleksandar Pesic'i transfer etti

Fatih Karagümrük, Sırp futbolcu Aleksandar Pesic'i transfer etti