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Spor, Futbol

Trabzonspor, Yusuf Erdoğan ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı

Kasımpaşa'ya bonservis bedeli olarak 500 bin avro, oyuncuya ise bu sezonun ikinci yarısı için 3,5 milyon lira, gelecek sezon için de 7 milyon lira garanti ücret ödenecek.

Tuğba Yardımcı   | 14.01.2022
Trabzonspor, Yusuf Erdoğan ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı

Trabzon

Trabzonspor Kulübü, Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüp, futbolcunun bonservisi için Kasımpaşa'ya 2 taksit halinde toplam 500 bin avro bonservis bedeli ödeyecek. Futbolcuya ise bu sezonun ikinci yarısı için 3,5 milyon lira, gelecek sezon için de 7 milyon lira garanti ücret verilecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan iki ayrı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan'ın kulübümüze transferi konusunda Kasımpaşa ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Kasımpaşa'ya sözleşme fesih bedeli olarak 2 taksit halinde toplam 500 bin Avro + KDV ödenecektir.

Yusuf Erdoğan ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 3 milyon 500 bin lira, 2022/23 futbol sezonu için 7 milyon lira garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (TÜFE+ÜFE/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır."

Menajerlik hizmet bedeli olarak ise sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcu yıllık ücretinin yüzde 10'u oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.


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