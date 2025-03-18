Dolar
36.65
Euro
40.19
Altın
3,025.00
ETH/USDT
1,911.10
BTC/USDT
83,350.00
BIST 100
10,821.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen anma törenine katılıyor.
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile kalesinde güven veriyor

Bordo-mavili takım, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 26 maçın 11'inde rakiplerine gol şansı vermedi.

Selçuk Kılıç  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile kalesinde güven veriyor

Trabzon

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-0 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon rakiplerine kolay kolay gol şansı vermiyor.

Trabzonspor'un 26 karşılaşmasının tamamında kaleyi koruyan takım kaptanı Uğurcan Çakır, ortaya koyduğu performansla kalesinde güven veriyor.

Bordo-mavililer, ligde oynadığı 26 maçın 11'inde gol yemedi.

Maç başına 1,19 gol yedi

Trabzonspor, ligde oynadığı 26 maçta 31 kez topu ağlarından çıkardı.

Bordo-mavililer, maç başına kalesinde 1,19 gol gördü.

Gol yemediği 11 karşılaşma

Trabzonspor, ligde Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmalardan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, sahasında RAMS Başakşehir, Bodrum FK ve ikas Eyüpspor'u 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0, deplasmanda da RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

11 maçta 25 puan aldı

Trabzonspor, gol yemediği 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik yaşayarak 25 puan topladı.

Ligde 35 puanı bulunan Karadeniz ekibi, puanların büyük bölümünü söz konusu maçlarda elde etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
İletişim Başkanlığından "110. Yılında Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı" kitabı
Trafiğe şubatta 136 bin 810 aracın kaydı yapıldı
Riskli yapının devrindeki 80 bin lira tapu harcı KDK'nin girişimiyle iade edildi
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

Benzer haberler

Süper Lig ekipleri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Süper Lig ekipleri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile kalesinde güven veriyor

Ağrılı kızlar eğitim gördükleri spor lisesinin futbol takımını zirveye taşıyor

Manchester United'ı sırtlayan adam: Bruno Fernandes

Manchester United'ı sırtlayan adam: Bruno Fernandes
UEFA'dan hakem Oğuzhan Çakır ve Zorbay Küçük'e'görev

UEFA'dan hakem Oğuzhan Çakır ve Zorbay Küçük'e'görev
Trabzonspor'da Banza son 5 sezonun en golcü futbolcusu

Trabzonspor'da Banza son 5 sezonun en golcü futbolcusu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet