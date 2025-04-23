Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçı için İsviçre'ye geldi

Nyon
Trabzonspor kafilesi, THY'ye ait özel uçakla İsviçre'nin Cenevre Havalimanı'na ulaştı.
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Buradan kamp yapacağı Nyon kentine hareket eden bordo-mavililer, turnuvadaki diğer takımlar AZ Alkmaar, Barcelona ve Salzburg ile aynı otelde kampa girdi.
Trabzonspor, yarın sabah yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.