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Spor, Futbol

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçı için İsviçre'ye geldi

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya'nın Salzburg takımı ile 25 Nisan Cuma günü yapacağı maç için İsviçre'ye geldi.

Göktuğ Ergün  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçı için İsviçre'ye geldi Fotoğraf: Göktuğ Ergün/AA

Nyon

Trabzonspor kafilesi, THY'ye ait özel uçakla İsviçre'nin Cenevre Havalimanı'na ulaştı.

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Buradan kamp yapacağı Nyon kentine hareket eden bordo-mavililer, turnuvadaki diğer takımlar AZ Alkmaar, Barcelona ve Salzburg ile aynı otelde kampa girdi.

Trabzonspor, yarın sabah yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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