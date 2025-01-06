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Spor, Futbol

Trabzonspor Kulübünden Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin herhangi bir kuruma devredilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Selçuk Kılıç  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Trabzonspor Kulübünden Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri açıklaması

Trabzon

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, son dönemde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kulübün kullanımından alınacağına yönelik asılsız iddiaların ortaya atıldığı belirtildi.

Bu iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Kulübümüzün en önemli yapı taşlarından biri olan Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin, herhangi bir kuruma devredilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Trabzon ziyaretleri kapsamında Trabzonspor'umuza yönelik duyurduğu müjdeler, Papara Park'ın ticari alanlarının kiralanması ve 177 bin metrekarelik arazinin kulübümüze tahsisi camiamız için büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur." denildi.

Müjdeli gelişmeleri gölgelemek amacıyla bazı çevrelerce gerçeği yansıtmayan haberlerin ortaya atılmasının üzücü olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Ulaştırma Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na, Trabzon milletvekillerimiz Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen, Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın'a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Ömer Bulut'a, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e bir kez daha şükranlarımızı sunuyor, büyük Trabzonspor camiasının ve spor kamuoyunun bu tür spekülasyonlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz."

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