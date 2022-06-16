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Spor, Futbol

Trabzonspor, Denswil ile 3+1 yıllık mukavele imzaladı

Trabzonspor Kulübü, geçen sezon bordo-mavili takımda kiralık olarak forma giyen savunma oyuncusu Stefano Denswil ile anlaştığını borsaya bildirdi.

Selçuk Kılıç   | 16.06.2022
Trabzonspor, Denswil ile 3+1 yıllık mukavele imzaladı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil arasında 3+1 yıllık anlaşma sağlamıştır." denildi.

Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2022-2023 futbol sezonunda 1 milyon 250 bin avro garanti ücret ve 900 bin avro imza ücreti, 2023-2024 futbol sezonunda 1 milyon 250 bin avro garanti ücret ve 950 bin avro imza ücreti, 2024-2025 futbol sezonunda 1 milyon 250 bin avro garanti ücret ve 950 bin avro imza ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Opsiyonlu olan 2025-2026 futbol sezonunda ise 1 milyon 250 bin avro garanti ve 400 bin avro imza ücreti ödeneceği, menajerlik hizmet bedeli olarak da futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı, oyuncunun alacağı yıllık ücretin yüzde 5'inin ödeneceği kaydedildi.

Bu arada, futbolcunun transferinin ardından bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabı twitter üzerinden bir video yayımlandı.

Stefano Denswil'in yer aldığı görüntüde, başka bir kişinin yöresel şive ile dublaj yaparak transfer sürecini anlattığı video, kısa sürede taraftarların beğenisini topladı.


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