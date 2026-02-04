Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor
logo
Sağlık

Hematolojik kanser türlerinde yeni tedavi yöntemleri hastalar için umut oluyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sönmez, kansere yakalanan kişi için umudun her zaman var olduğunu ve gelecekte bu umutların yeni tedavi yöntemleriyle daha da artacağını bildirdi.

Duyğu Avunduk  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Hematolojik kanser türlerinde yeni tedavi yöntemleri hastalar için umut oluyor Fotoğraf: Duyğu Avunduk/AA

Trabzon

Sönmez, AA muhabirine, kanserin yüzlerce farklı hastalığı içerdiğini ve her birinin de tedavisinin farklı olduğunu söyledi.

Teknolojinin gelişmesiyle kan, kemik iliği ve lenf nodlarından kaynaklanan hematolojik kanser türlerinin birçoğunda hastaların artık tedavi edilebildiğini dile getiren Sönmez, özellikle bu hastalık üzerinde 1900'lerden günümüze kadar birçok gelişmenin yaşandığını belirtti.

Sönmez, 1980'li yıllarda akut löseminin akıllı ilaç olan yüksek doz A vitamini ile tedavi edildiğini belirterek, o yıllarda yurt dışında da çıkan haberlerde geniş yer bulduğunu ifade etti.

Artık hastaya verilen kemoterapi dozlarının azaldığını, tedavide başarılı bir sürece gelindiğini aktaran Sönmez, kanserli hücreyi hedefleyen spesifik tedavilerin kullanımının kemoterapinin yan etkilerini azalttığını, hatta bazı durumlarda kemoterapinin yerini aldığını anlattı.

Prof. Dr. Sönmez, kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının doza bağlı olarak gelişen yan etkilerinin hastaların yaşam kalitesini azalttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Önemli olan rahat, kaliteli yaşayabilmektir. İşte bu kaliteyi sağladığınız zaman da çok iyi olur. Bu ilaçların en büyük özelliği şudur. Başka bir sisteme zarar vermeden tedavi eder. İşte bu da kaliteli yaşam demektir."

Kanserin yüzlerce çeşidinin olmasına rağmen tedavi yöntemlerinde her geçen gün ümit verici gelişmeler yaşandığını ifade eden Sönmez, "Aslında umudumuz çok ama gelecekte çok daha fazla olacak. Ve gün gelecek ki birçok hastalık çok etkin ve oral tedavilerle şifa bulacak." diye konuştu.

"Hematoloji hastalarında inanılmaz bir gelişme var"

Sönmez, lösemi teşhisi konulan hastaların da artık bilinçlendiğini anlatarak, "İnsanlar artık tedavi olabileceğini anladı. Hematoloji alanında herkes tedavi olmak için geliyor. Ama solid tümörlerde biraz daha farklı olmakla birlikte hematoloji hastalarında inanılmaz bir gelişme var." ifadelerini kullandı.

Tedavi sürecinde hasta, hastalık ve tedavi ilişkili risk faktörlerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Sönmez, bu durumun tedavinin etkinliğini artırırken, tedavi ilişkili yan etkileri de azaltacağını belirtti.

Prof. Dr. Sönmez, hastalığın teşhis edildiği andan itibaren tedavi süresi boyunca umudun her zaman var olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bence umut var, gelecekte çok daha büyük umut var. Çok yakında göreceksiniz ki yıllar içinde yeni ilaçlarla bir gün gelecek size diyecek ki 'Ben kanserim ama bak bir ilaçla düzeliyorum.'"

Tekrar eden ağrılarda hekime başvurulmalı

Kişinin kendisini iyi tanıması ve hematolojik kanserlerde süreklilik arz eden şikayetlerde mutlaka doktora başvurmak gerektiğini belirten Sönmez, "Sebat eden bir semptom var ise, örneğin halsizlik, yorgunluk, bel ağrısı, sırt ağrıları, sık tekrar eden enfeksiyonlar, olmadık yerde kanamalar, morarmalar söz konusuysa, insanların 'Ne oluyor?' demesi lazım. Bunları belli bir süre yaşıyorsa muhakkak hekime kontrole gitmesi gerekir." dedi.

Sönmez, erken tedavinin her zaman hayat kurtardığına değinerek, devamlılık oluşturan ağrıların da mutlaka kontrol gerektirdiğini ifade etti.

