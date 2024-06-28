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Milli futbolcular Kenan Yıldız ve Salih Özcan takımın kamp yaptığı Barsinghausen’de basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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Spor, Futbol

Trabzonspor, Cihan Çanak ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor Kulübü, 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Cihan Çanak ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

Hakan Burak Altunöz  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Trabzonspor, Cihan Çanak ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, transfer nedeniyle Belçika ekibi Standart Liege'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon avronun üç taksit halinde ödeneceği belirtilerek, "Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya 2024-2025 futbol sezonunda 467 bin avro, 2025-2026 futbol sezonunda 488 bin avro, 2026-2027 futbol sezonunda 509 bin avro garanti ücret, opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2027-2028 futbol sezonunda 623 bin avro garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, transfer nedeniyle Belçika ekibi Standart Liege'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon avronun üç taksit halinde ödeneceği belirtilerek, "Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya 2024-2025 futbol sezonunda 467 bin avro, 2025-2026 futbol sezonunda 488 bin avro, 2026-2027 futbol sezonunda 509 bin avro garanti ücret, opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2027-2028 futbol sezonunda 623 bin avro garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya verilecek brüt ücret tutarının yüzde 4,8'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

İmza töreni düzenledi

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törende 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Yönetim kurulu üyesi Hüseyin Ekşi, genç futbolcuyu transfer etmeyi çok istediklerini belirterek, "Evladımıza, 'evine hoş geldin' diyoruz. Belçika'da, ümit milli takımımızda önemli başarılara imza attı. Çok yönlü bir futbolcu, burada da çok başarılı olacağına hepimiz yürekten inanıyoruz. Hedefi büyük olduğu için büyük Trabzonspor'a geldi." ifadelerini kullandı.

Çocukluğundan bu yana olmayı istediği yere geldiğinin altını çizen Cihan Çanak ise "Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Çok sevdiğim bir takımdan teklif aldığımda çok mutlu oldum. Hedefim Trabzonspor'la şampiyon olmak, kupalar kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

Genç futbolcu, yeni sezonda "61" numaralı formayı giyecek.

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