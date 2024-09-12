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Spor, Futbol

Trabzonspor-Beşiktaş maçına konuk takım taraftarları alınmayacak

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Hakan Burak Altunöz  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Trabzonspor-Beşiktaş maçına konuk takım taraftarları alınmayacak

Trabzon

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda ev sahibi kulübün talebi üzerine Trabzonspor-Beşiktaş maçına, siyah-beyazlı taraftarların alınmamasına karar verildi.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.

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