Dolar
36.46
Euro
38.40
Altın
2,910.08
ETH/USDT
2,102.60
BTC/USDT
83,956.00
BIST 100
9,888.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçı kadın taraftarlara ücretsiz olacak

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmayı kadın taraftarların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel ücretsiz izleyebileceği bildirildi.

Selçuk Kılıç  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçı kadın taraftarlara ücretsiz olacak

Trabzon

Bordo-mavili kulübün açıklamasında "Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 27. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor karşılaşmasının biletleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak kadın taraftarlarımız için ücretsiz olacaktır. Kadın taraftarlarımıza özel ücretsiz biletler, doğu tribünleri ve kale arkaları üst bloklar için geçerli olacaktır." ifadesine yer verildi.

Biletlerin Meydan ve Stadyum Passolig gişelerinden temin edilebileceği, Passolig kartın zorunlu olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Acun Ilıcalı, Saadettin Saran ile bazı şüpheliler hakkında yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla iddianame düzenlendi
CHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma
İzmir'de alışveriş merkezinde sahipsiz köpeğin saldırdığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçı kadın taraftarlara ücretsiz olacak

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçı kadın taraftarlara ücretsiz olacak

Avrupa futbolunun Türk "maestroları"

Süper Lig'de 32 puanı bulunan Trabzonspor, deplasmanda 31 puan kaybetti

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Ole Gunnar Solskjaer ile "siyah"tan "beyaz"a geçiş

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Ole Gunnar Solskjaer ile "siyah"tan "beyaz"a geçiş
Sivasspor'da kötü gidişat sürüyor

Sivasspor'da kötü gidişat sürüyor
Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de görünüm
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet