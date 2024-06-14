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Spor, Futbol

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'yi yeniden kadrosuna kattığını açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, daha önce bordo-mavili formayı giyen Anthony Nwakaeme ile yeniden anlaşma sağladığını duyurdu.

Muhittin Sandıkçı  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'yi yeniden kadrosuna kattığını açıkladı

Trabzon

Bordo-mavili ekip X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Anthony Nwakaeme'nin videolu mesajına yer verdi.

Nwakaeme, videoda taraftara "Merhaba, Nwakaeme burada." diye seslenerek şunları söyledi:

"Başkan Ertuğrul Doğan'a, Nevzat Kaya Bey'e ve şampiyon hoca Abdullah Avcı'ya bana ulaşmaları ve gelecek sezon Trabzonspor için tasarladıkları büyük planı benimle paylaştıkları için çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca çok büyük teşekkürlerimi de benim 'Aile' olarak nitelendirdiğim Trabzonspor taraftarına göndermek istiyorum. Çünkü hep benimle oldunuz, benden hiç vazgeçmediniz. Sosyal medyadaki bütün mesajlarınızı görüyorum ve her birinize desteğiniz için tek tek teşekkür ediyorum. Nwakaeme geliyor. Bize her yer Trabzon."

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