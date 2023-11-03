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Spor, Futbol

Trabzonspor Abdullah Avcı ile büyük maçlarda kolay yenilmiyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda kolay kaybetmedi.

Selçuk Kılıç  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Trabzonspor Abdullah Avcı ile büyük maçlarda kolay yenilmiyor

Trabzon

Trabzonspor, Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında 14 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik elde ederken 3 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 19 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.

Fenerbahçe'ye tek yenilgi

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe ile 4 karşılaşmaya çıktı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 2 galibiyet, 1'er de mağlubiyet ve beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, 2020-2021 sezonunda sahasında sarı-lacivertlilere 1-0 mağlup olurken 2021-2022 sezonunda 3-1, 2022-2023 sezonunda 2-0 galip geldi. İki takım arasında Avcı döneminde deplasmanda oynanan 2021-2022 sezonundaki tek maç, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Şampiyonluk sezonunda hiç yenilmedi

Trabzonspor, teknik direktör Avcı idaresinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda üç büyük rakibine karşı hiç mağlup olmamıştı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak sezonu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında yenilgisiz tamamlamıştı.

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