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Spor, Futbol

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesini 5 yıl daha uzattı

Trabzonspor Kulübü, futbolcular Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.

Duygu Avunduk   | 17.11.2022
Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesini 5 yıl daha uzattı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, orta sahada görev yapan Abdülkadir Ömür ve savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen ile kulüp arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartlarının tadil edildiği ve sözleşme süresinin 31 Mayıs 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

Abdülkadir Ömür'e 2022-2023 sezonunda 20 milyon lira garanti ücret ödeneceği aktarılan açıklamada, "Sonraki sezonlarda ise oyuncuya bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup her halükarda bu artış oranı yüzde 30'dan fazla olmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Hüseyin Türkmen için de 2022-2023 sezonunda 9 milyon lira garanti ücret ödeneceği, sonraki sezonlarda ise oyuncuya bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacağı, her halükarda bu artış oranının yüzde 30'dan fazla olmayacağı kaydedildi.

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