Dolar
42.96
Euro
50.55
Altın
4,324.39
ETH/USDT
2,972.70
BTC/USDT
88,559.00
BIST 100
11,305.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Bolu'dan yayındayız. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Gaziantep'ten yayındayız. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Malatya'dan yayındayız. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Şanlıurfa'dan yayındayız.
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, 2025 yılında 45 resmi maçta 24 galibiyet aldı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasını 35 puanla 3. sırada kapatan Trabzonspor, 2025 yılında oynadığı 45 karşılaşmada 24 galibiyet aldı.

Selçuk Kılıç  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Trabzonspor, 2025 yılında 45 resmi maçta 24 galibiyet aldı Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

Trabzon

Bordo-mavililer, 2025 yılında Süper Lig'de 37, Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 olmak üzere toplam 45 müsabakaya çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 24 galibiyet ve 11 beraberlik elde ederken, 10 kez sahadan yenik ayrıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Lig maçları

Trabzonspor, 2025 yılında Süper Lig'de oynadığı 37 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik, 8 mağlubiyet gördü.

Bordo-mavililer, geçen sezon ligi 51 puanla 7. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemedi.

Karadeniz ekibi, bu sezon da ligin 17 haftalık ilk yarısını 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 35 puanla 3. sırada kapattı.


Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025 yılında finale yükselen Trabzonspor, Gaziantep'te oynanan maçta Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak kupayı müzesine getiremedi.

Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Güneş gitti, Tekke geldi

Trabzonspor'da 2025'te Şenol Güneş ve Fatih Tekke olmak üzere iki teknik adam görev yaptı.

Şenol Güneş yönetiminde 2025 yılında ligde çıktığı 9 maçtan 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Karadeniz ekibi, Fatih Tekke yönetimindeki 28 maçta ise 15 galibiyet ve 9 beraberlik elde ederken, 4 kez sahadan yenik ayrıldı.

Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, Fatih Tekke idaresinde ise 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YTB, 2025'te yaklaşık 505 bin kişiye ulaştı
İstanbul'da yılbaşı için karla karışık yağmur ve don uyarısı
MSB: Yıl içerisinde 111 PKK'lı terörist teslim oldu
Artvin'de çığ meydana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta vites yükseltiyoruz

Benzer haberler

Fenerbahçe, futbolda 2025'i kupasız geçti

Fenerbahçe, futbolda 2025'i kupasız geçti

Beşiktaş, 2025'i kupasız tamamladı

Trabzonspor, 2025 yılında 45 resmi maçta 24 galibiyet aldı

Galatasaray, 2025 yılına kupalarla ve yıldız transferlerle damga vurdu

Galatasaray, 2025 yılına kupalarla ve yıldız transferlerle damga vurdu
PFDK'den Beşiktaş'a para cezası

PFDK'den Beşiktaş'a para cezası
Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'dan vefasızlık sitemi

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'dan vefasızlık sitemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet