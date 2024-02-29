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Spor, Futbol

Trabzonspor, 10. Türkiye Kupası şampiyonluğu hedefine bir adım daha yaklaştı

Ligde en son 2019-2020 sezonunda kupayı müzesine götüren bordo-mavililer, yarı finale yükseldiği organizasyonda 3 sezonluk aranın ardından mutla sona ulaşmayı istiyor.

Selçuk Kılıç  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Trabzonspor, 10. Türkiye Kupası şampiyonluğu hedefine bir adım daha yaklaştı

Trabzon

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir'i sahasında 1-0 yenerek yarı finale yükselen Trabzonspor, 10. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeye hedefine bir adım daha yaklaştı.

Ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başaran bordo-mavililer, bugüne dek 15 final maçının 9'unu kazanıp bu kulvarda şampiyonluk mutluluğu yaşadı.

En son 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra tekrar bu başarıyı tekrarlamak istiyor.

Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

Avcı ile ikinci kez yarı final

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ikinci kez kupada yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Abdullah Avcı ile ilk olarak 2020-2021 sezonunda kupada mücadele eden bordo-mavililer, 5. eleme turunda Adana Demirspor'a 2-2 biten karşılaşmanın ardından penaltılarla elendi.

Trabzonspor, Avcı ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı 2021-2022 sezonunda ise Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselerek Kayserispor ile eşleşti. İlk maçı 1-0 kazanan bordo-mavililer, deplasmanda 4-2 yenilerek organizasyona veda etti.

Avcı, ilk peşinde

Bordo-mavililer, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere müzesine 3 şampiyonluk kupası götürürken, sadece Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşamadı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Avcı ile 2021-2022 sezonunda 37 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla ilk sırada sezonu tamamlayan Karadeniz ekibi, 7. şampiyonluğunu elde etti.

Trabzonspor, 27 Ocak 2021'de şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek, 30 Temmuz 2022'de de Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı kazandı.

Bordo-mavili ekip, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması halinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

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