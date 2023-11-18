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Spor, Futbol

TFF ve Almanya Futbol Federasyonu heyetleri dostluk yemeğinde buluştu

Almanya ile oynanacak hazırlık maçı için Berlin'e giden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, maç öncesinde Almanya Futbol Federasyonu (DFB) heyetiyle dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Bozhan Memiş  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
TFF ve Almanya Futbol Federasyonu heyetleri dostluk yemeğinde buluştu

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre Berlin'de düzenlenen yemek organizasyonunda, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra başkan vekilleri Yalçın Orhan, Yusuf Günay ve Mustafa Eröğüt, yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ile genel sekreter Taner Senseven yer aldı.

Almanya Futbol Federasyonunu temsilen başkan Bernd Neuendorf, başkan vekilleri Hans-Joachim Watzke ve Hermann Winkler, denetleme kurulu başkanı Alexander Wehrle ile genel sekreter Heike Ullrich'in katıldığı yemekte, milli takımlarda forma giyen Alman asıllı ve Türk asıllı oyunculara değinildiği belirtildi.

Açıklamada, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki hedeflerden ve Türk taraftarların desteğiyle A Milli Futbol Takımı'nın turnuva boyunca kendisini evinde hissedeceği konuşulduğu da ifade edildi.

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