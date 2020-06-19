TFF Tahkim Kurulu, Ozan Tufan'ın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcusu Ozan Tufan'ın 2 maçlık cezasının 1 maça indirildiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle PFDK tarafından 2 resmi müsabakadan men cezası alan Ozan'ın cezasına sarı-lacivertli kulübün yaptığı itirazın görüşüldüğü bildirildi. Buna göre Ozan Tufan'ın 2 maçlık cezasının 1 maça indirildiği aktarıldı.
Kurulun, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy'un cezalarını ise onadığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.