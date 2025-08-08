Dolar
Spor, Futbol

Beşiktaş, Ndidi'yi kadrosuna kattı

Beşiktaş Kulübü, Nijeryalı futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
Beşiktaş, Ndidi'yi kadrosuna kattı

İstanbul

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8 milyon avro ödenecektir." denildi.

