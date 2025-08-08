Dolar
40.70
Euro
47.43
Altın
3,400.50
ETH/USDT
3,897.70
BTC/USDT
116,628.00
BIST 100
10,979.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe ve Galatasaray, kombine bilet fiyatında Avrupa'nın zirvesinde

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezonki en pahalı kombine bilet fiyatları, Avrupa'nın tüm kulüplerini geride bırakarak zirvede yer aldı.

Fatih Erel  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
Fenerbahçe ve Galatasaray, kombine bilet fiyatında Avrupa'nın zirvesinde

İstanbul

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesi kulüpler kombine kartlarını satışa sunarken Fenerbahçe ve Galatasaray, en pahalı kombine bilet fiyatında Avrupa'nın tüm kulüplerini geride bıraktı. Fenerbahçe'de maraton alt E Blok ve Fenerium alt E blok, 455 bin liralık fiyatlarıyla, son 2 sezonda olduğu gibi bu sezon da en pahalı kombine konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertli kulüp, bu sezon için en pahalı kombine fiyatını 455 bin lira olarak belirlerken bu rakam, Avrupa'nın en pahalı kombine bilet fiyatı oldu. Fenerbahçe'de Maraton alt E blok ve Fenerium alt E blok biletleri bu sezon 130 bin lira zamlanarak 455 bin liradan satıldı.

Galatasaray'ın en pahalı kombine fiyatı ise 180 bin lira olurken, sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da 2. sırada yer aldı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı, en pahalı kombine fiyatında Avrupa'nın 5 büyük ligindeki kulüplerden Milan, Inter, Tottenham ve Inter gibi kulüpler izledi.

Beşiktaş, sezonluk en pahalı kombine bilet fiyatı, Arsenal ile aynı şekilde 115 bin lira olurken Juventus ve Real Madrid ile de benzer düzeylerde bulunuyor.

Trabzonspor'un en pahalı kombine bilet fiyatı (90 bin lira) ise Manchester City (87 bin lira), PSG (63 bin lira) ve Barcelona'dan (39 bin lira) daha fazla.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda dört büyüklerin sezonluk (öğrenci, engelli ya da 65 yaş üstü dışında) en ucuz ve en pahalı kombine bilet fiyatları (TL) şu şekilde:

TakımEn Ucuz Kombine (₺)En Pahalı Kombine (₺)
Fenerbahçe20.500455.000
Galatasaray24.000180.000
Beşiktaş19.000115.000
Trabzonspor6.00090.000

İngiltere Premier Lig'in "Büyük Altılı" olarak adlandırılan dev kulüpleri Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham'ın en pahalı kombine bilet fiyatları bile Fenerbahçe ve Galatasaray'dan düşük kaldı.

Fenerbahçe'de bu sezon 130 bin lira zamlanarak 455 bin liraya çıkan kulübün en pahalı kombine bilet fiyatı, "Büyük Altılı"nın sezonluk en pahalı kombine bilet fiyatlarından daha yüksek durumda.

İngiltere Premier Lig'in "Büyük Altılı" olarak adlandırılan dev kulüplerinin indirimli sezonluk biletleri (öğrenci, engelli ve 63 yaş üstü gibi) dışında en ucuz ve en pahalı kombine bilet fiyatları:

Premier Lig TakımıEn Ucuz Kombine (₤)En Ucuz Kombine (₺)En Pahalı Kombine (₤)En Pahalı Kombine (₺)
Tottenham85647.0002.367129.000
Arsenal1.12761.0002.112115.000
Manchester City54029.0001.60087.000
Manchester United57931.0001.12161.000
Chelsea70038.0001.09559.000
Liverpool71339.00090449.000

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fransız ekibi PSG'nin bu sezonki en pahalı kombine bilet fiyatı, Fenerbahçe'den 7, Galatasaray'dan ise 3 kat daha ucuz durumda bulunuyor.

Avrupa'da öne çıkan kulüplerinden Real Madrid, Barcelona, Juventus ve Inter'in en ucuz kombine bilet fiyatı ise 14-15 bin liraya denk gelirken Galatasaray'da en ucuz kombine bilet 24 bin lira, Fenerbahçe'de ise öğrenci bileti dışında 20 bin 500 lira ile daha yüksek seviyede bulunuyor.

Avrupa'nın Premier Lig dışındaki 4 büyük liginde bazı öne çıkan kulüplerin indirimli dışındaki sezonluk en ucuz ve en pahalı kombine bilet fiyatları şu şekilde:

TakımÜlke ve LigEn ucuz kombine (Avro)En ucuz kombine (TL)En pahalı kombine (Avro)En pahalı kombine (TL)
Milanİtalya Serie A43020 bin2800133 bin
Interİtalya Serie A32515 bin2650126 bin
Napoliİtalya Serie A40519 bin2580123 bin
Juventusİtalya Serie A32515 bin2500119 bin
Real Madridİspanya LaLiga29614 bin2390113 bin
PSGFransa Ligue 146022 bin132063 bin
Borussia DortmundAlmanya Bundesliga57027 bin112053 bin
Barcelonaİspanya LaLiga28514 bin82839 bin


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den mevsimlik tarım işçilerine sağlanan desteklere ilişkin açıklama
Türkiye, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 101 bin 271 tonluk insani yardım malzemesi ulaştırdı
Ümraniye'deki millet bahçelerinde olası yangınlara karşı önlemler artırıldı
Diyarbakır'da çıkan yangında 3 iş yeri ve 19 traktör kullanılamaz hale geldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 ilde "İl Yaşlılık Çalıştayları" düzenleyecek

Benzer haberler

Fenerbahçe ve Galatasaray, kombine bilet fiyatında Avrupa'nın zirvesinde

Fenerbahçe ve Galatasaray, kombine bilet fiyatında Avrupa'nın zirvesinde

Spor spikeri Ümit Aktan vefat etti

Galatasaray'ın bu sezonki rakipleri karşısındaki karnesi

Ligin 67 sezonluk puan cetveli

Ligin 67 sezonluk puan cetveli
Süper Lig'in en ucuz kombinesi 2 bin lira, en pahalısı 455 bin lira

Süper Lig'in en ucuz kombinesi 2 bin lira, en pahalısı 455 bin lira
Galatasaray lige "iyi" başlıyor

Galatasaray lige "iyi" başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet