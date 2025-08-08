Dolar
40.69
Euro
47.44
Altın
3,390.18
ETH/USDT
3,904.00
BTC/USDT
116,709.00
BIST 100
10,977.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yangın çıkan 5 katlı binada mahsur kalan 15 kişi dumandan etkilendi. -VTR- Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - VTR
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Mısır'da temaslarda bulunacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Mısır'ı ziyaret edecek. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Mısır'da temaslarda bulunacak

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın Mısır ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde ikili konular ve bölgesel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Temaslarda iki ülkenin çok boyutlu işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesine yönelik somut adımların istişare edilmesi ve Hamas ile İsrail arasında, Mısır, Katar ve ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerinin son durumuna dair değerlendirmeler paylaşılacak.

Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesine ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasına yönelik ortak çabaların ele alınacağı görüşmelerde İsrail'in iki devletli çözümü hedef alan eylemlerinin ve Gazze'yi ilhaka yönelik son adımlarının bölgesel barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğu vurgulanacak.

Ayrıca, ABD'nin New York kentinde 28-30 Temmuz'da düzenlenen, Türkiye'nin de katıldığı Filistin konulu Uluslararası Konferans’ın çıktıları değerlendirilecek, Libya, Sudan ve Somali başta olmak üzere Kuzey ve Doğu Afrika ile Sahel kuşağındaki sınamalar ve iki ülkenin bölgesel istikrara sunabileceği katkılar ele alınacak.

Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile İstanbul’da 20-21 Haziran'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu çerçevesinde bir araya gelmişti.

Bakan Fidan, son olarak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere 23 Mart'ta Kahire'yi ziyaret etmişti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, 4 Şubat'ta Türkiye'ye ikili ziyarette bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Gazze'yi işgal kararına tepki
Sıcak hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Mısır'da temaslarda bulunacak
DMM'den mevsimlik tarım işçilerine sağlanan desteklere ilişkin açıklama

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Mısır'da temaslarda bulunacak

Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Mısır'da temaslarda bulunacak

Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da Balkan ülkelerinden mevkidaşlarıyla görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet