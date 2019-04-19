Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.54
Dolar
5.81
BIST 100
96,861.42
Altın
1,275.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü"
logo
Futbol

TFF Tahkim Kurulu, Mehmet Ekici'nin cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'ye verilen 3 maçlık cezayı onadı.

Hüseyin Eroğul   | 19.04.2019
TFF Tahkim Kurulu, Mehmet Ekici'nin cezasını onadı

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'ye verilen 3 maçlık cezayı onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynanan maçta kırmızı kart gören Mehmet Ekici'ye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 3 maç men cezasına olan itirazı görüştüğü bildirildi.

Kurulun, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Mehmet Ekici'ye verilen 3 maç men cezasını oy birliğiyle onadığı aktarıldı.

Galatasaray derbisinde cezası nedeniyle forma giyemeyen Fenerbahçeli futbolcu, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında da görev yapamayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?
Kuzey Makedonya’dan iadesi istenen FETÖ mensupları nerede?
ABD Devrim Muhafızlarını neden terör listesine aldı?
Çin'in Akdeniz'deki ticari hamleleri AB'yi kaygılandırıyor

Benzer haberler

Volkan Demirel: 20 senelik gelenek devam etti

Volkan Demirel: 20 senelik gelenek devam etti

Avrupa kupalarına İngiliz damgası

Galatasaray ile Kayserispor 46. randevuda

Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
UEFA Avrupa Liginde yarı finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Liginde yarı finalistler belli oldu
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e evinde kaybetti

Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e evinde kaybetti