Dolar
42.59
Euro
49.84
Altın
4,232.66
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,193.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Futbolda bahis soruşturması

TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 86 futbolcunun cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle aldıkları cezalara itiraz eden futbolcuların dosyalarını incelemeye devam ediyor.

Can Öcal  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 86 futbolcunun cezalarını onadı

İstanbul

TFF'nin açıklamasına göre kurul, bugün yaptığı toplantıda 86 futbolcunun itiraz dosyalarını görüştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tahkim Kurulu, 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 86 futbolcunun itirazlarını, oy birliğiyle reddetti.

Açıklamada kurulun, futbolcuların itirazlarını incelediği ve cezalandırılmalarına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından isabetsizlik bulunmadığı bildirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
E-imzayla sahte belge düzenlenmesine ilişkin 123 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi
Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında 9 bürokrata yurt dışı çıkış yasağı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin açıklama
Gaziantep'te ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Prof. Dr. Cüneyt Yüksel: Küresel sistemin uluslararası hukuki kararları uygulamak için kararlı hareket etmesi gerekiyor

Benzer haberler

TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 86 futbolcunun cezalarını onadı

TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 86 futbolcunun cezalarını onadı

TFF Hukuk Müşavirliği, 27 futbolcu ile 22 hakemi daha "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk etti

Amatör statüdeki 197 futbolcu, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi

TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 71 futbolcunun aldığı cezayı onadı

TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 71 futbolcunun aldığı cezayı onadı
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu
Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet