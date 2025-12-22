Dolar
logo
Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 29 futbolcunun cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle aldıkları cezalara itiraz eden futbolcuların dosyalarını incelemeye devam ediyor.

Bozhan Memiş  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 29 futbolcunun cezalarını onadı

İstanbul

TFF'nin yaptığı açıklamada, bugün yapılan toplantıda kurulun 29 futbolcunun itiraz dosyalarını görüştüğü belirtildi.

Yapılan görüşmelerin sonucunda Tahkim Kurulunun, 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan 29 futbolcunun itirazlarını, oy birliğiyle reddettiği açıklandı.

Açıklamada kurulun, futbolcuların itirazlarını incelediği ve cezalandırılmalarına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından isabetsizlik bulunmadığı bildirildi.

