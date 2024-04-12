Dolar
32.32
Euro
34.54
Altın
2,396.88
ETH/USDT
3,522.60
BTC/USDT
70,716.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail polisi, cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa’ya gitmek isteyen Filistinlilere kısıtlama getiriyor.
logo
Spor, Futbol

TFF, Süper Lig'de sezon sonuna kadar kritik maçlara yabancı VAR görevlendirecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de sezon sonuna kadar kritik maçlarda yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) görevlendirileceğini duyurdu.

Emrah Oktay  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
TFF, Süper Lig'de sezon sonuna kadar kritik maçlara yabancı VAR görevlendirecek

İstanbul

Yapılan açıklamaya göre, TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz'den yaptığı VAR talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.

Yabancı VAR hakeminin görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle Video Yardımcı Hakem'in yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü-Gaziantep FK, VaVacars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçlarına yabancı VAR atanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş'tan Niğdeli şehit Aslan'ın baba ocağı için tadilat talimatı
Eriyen kar nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yoluna kaya parçaları düştü
Sendikalar 1 Mayıs'a hazır
Bayram tatilinin 6 gününde trafik kazalarında 48 kişi yaşamını yitirdi
Orman teşkilatı, artan kara ve hava gücüyle yangınlarla mücadeleye hazır

Benzer haberler

TFF, Süper Lig'de sezon sonuna kadar kritik maçlara yabancı VAR görevlendirecek

TFF, Süper Lig'de sezon sonuna kadar kritik maçlara yabancı VAR görevlendirecek

Futbolda haftanın programı

Futbol Akademileri Projesi'nde kulüp ziyaretleri devam ediyor

TFF Genel Kurulu 18 Temmuz'da seçimli yapılacak

TFF Genel Kurulu 18 Temmuz'da seçimli yapılacak
MKE Ankaragücü'nden, TFF'nin seçim tarihine tepki

MKE Ankaragücü'nden, TFF'nin seçim tarihine tepki
TFF Heyeti, İslahiye ve Nurdağı'ndaki konteyner kentleri ziyaret etti

TFF Heyeti, İslahiye ve Nurdağı'ndaki konteyner kentleri ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet