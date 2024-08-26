Dolar
34.00
Euro
37.95
Altın
2,520.31
ETH/USDT
2,692.00
BTC/USDT
63,656.00
BIST 100
9,565.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

TFF, Merkez Hakem Kurulu (MHK) talimatında değişiklik yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) talimatında değişikliğe gitti. Buna göre, Üst Klasman Hakem kadrosu; 2023-2024 sezonunda Süper Lig Hakemi kadrosunda yer alan ve A klasman hakem kadrosunda yer alan isimlerden oluşacak.

Bozhan Memiş  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
TFF, Merkez Hakem Kurulu (MHK) talimatında değişiklik yapıldı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), sitesinde yer alan talimatnameye eklenen geçici maddelerde Üst Klasman Hakemi kadrosu, Üst Klasman Yardımcı Hakemi kadrosu, Klasman Hakemi kadrosu ve Klasman Yardımcı Hakemi kadrosunun şartları yer aldı.

Talimatnameye göre Üst Klasman Hakemi kadrosu, talimattaki şartları yerine getirmek kaydıyla, 2023-2024 sezonu sonu itibariyle Süper Lig Hakemi kadrosunda ve A Klasman Hakemi kadrosunda yer alanlardan, Üst Klasman Yardımcı Hakemi kadrosu da talimattaki şartları yerine getirmek kaydıyla 2023-2024 sezonu sonu itibariyle Süper Lig Yardımcı Hakemi kadrosunda ve A Klasman Yardımcı Hakemi kadrosunda yer alanlardan oluşacak.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, "Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de maç yöneten hakemlerden yetkinlikleri olanlar Süper Lig'de görev alabilecek." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş'tan milli sporcu Dikeç'e fotoğraflı destek
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrailli Bakanın "Mescid-i Aksa" sözlerine tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Taarruz'un kahramanlarını andı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı
Zonguldak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

TFF, Merkez Hakem Kurulu (MHK) talimatında değişiklik yapıldı

TFF, Merkez Hakem Kurulu (MHK) talimatında değişiklik yapıldı

TFF, Süper Lig'in 3. haftasındaki VAR kayıtlarını paylaştı

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Amatöre çok önem veriyoruz

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Amatöre çok önem veriyoruz
Türkiye kadın futbolunda 6 sıra yükseldi

Türkiye kadın futbolunda 6 sıra yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet